Навального отпустили из СК под подписку о невыезде

Следком выбрал меру пресечения в отношении блогера Алексея Навального в виде подписки о невыезде. Об этом сообщил сам Навальный в своем Twitter.

Основатель признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), блогер Алексей Навальный был отпущен под подписку о невыезде после допроса в СК. Правоохранители проводят проверку материалов по уголовному делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил блогер в своем аккаунте в Twitter.

Навальный выпустил видеоролик на YouTube, где высказался некорректно в адрес группы лиц. Очевидцы рассказали о вопиющем инциденте с оскорблением ветерана ВОВ.

92-летний Игнат Артеменко столкнулся с проблемами со здоровьем после увиденного. Органы правопорядка рассматривают дело с участием видеоблогера.

Основатель ФБК Навальный продолжает оскорблять ветеранов после подачи на него заявлений в МВД и СК. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.