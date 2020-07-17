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12:04   17 Июля 2020
Происшествия

Навального отпустили из СК под подписку о невыезде

Навального отпустили из СК под подписку о невыезде

Следком выбрал меру пресечения в отношении блогера Алексея Навального в виде подписки о невыезде. Об этом сообщил сам Навальный в своем Twitter.

Основатель признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), блогер Алексей Навальный был отпущен под подписку о невыезде после допроса в СК. Правоохранители проводят проверку материалов по уголовному делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил блогер в своем аккаунте в Twitter.

Навальный выпустил видеоролик на YouTube, где высказался некорректно в адрес группы лиц. Очевидцы рассказали о вопиющем инциденте с оскорблением ветерана ВОВ.

92-летний Игнат Артеменко столкнулся с проблемами со здоровьем после увиденного. Органы правопорядка рассматривают дело с участием видеоблогера.

Основатель ФБК Навальный продолжает оскорблять ветеранов после подачи на него заявлений в МВД и СК. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Илья Романович
#допрос #навальный #клевета #подписка

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