Путин назвал новаторскими идеи композитора Рыбникова

Российский композитор Алексей Рыбников празднует 75-й день рождения. Народного артиста сегодня поздравил глава государства Владимир Путин.

Президент РФ в своей телеграмме отметил, что на протяжении долгих лет Рыбникову удавалось оставаться верным выбранному пути. За время творческой деятельности композитор создал необычные и заметные проекты, пишет РИА Новости.

По словам Путина, мелодии Рыбникова не просто узнаваемы, но и содержат элементы новаторства. Они стали настоящим явлением, которому удалось сделать богаче как эстраду, так и культурную жизнь России, включая отдельные направления искусства.