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Песков рассказал о готовности президента РФ вести равноправный диалог со всеми странами

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12:02   17 Июля 2020
Политика

Путин назвал новаторскими идеи композитора Рыбникова

Путин назвал новаторскими идеи композитора Рыбникова

Российский композитор Алексей Рыбников празднует 75-й день рождения. Народного артиста сегодня поздравил глава государства Владимир Путин.

Президент РФ в своей телеграмме отметил, что на протяжении долгих лет Рыбникову удавалось оставаться верным выбранному пути. За время творческой деятельности композитор создал необычные и заметные проекты, пишет РИА Новости.

По словам Путина, мелодии Рыбникова не просто узнаваемы, но и содержат элементы новаторства. Они стали настоящим явлением, которому удалось сделать богаче как эстраду, так и культурную жизнь России, включая отдельные направления искусства.

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Автор: Яна Либерман
#путин #поздравление #композитор #юбилей #рыбников

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