В Пенсионном фонде рассказали, кто получит детские пособия в августе

Глава петербургского отдела Пенсионного фонда России по взаимодействию со СМИ Екатерина Мамедова прокомментировала «Политике сегодня» информацию о дополнительных выплатах семьям с несовершеннолетними детьми в августе.

По ее словам, финансовую поддержку получат только те семьи, кто не успел подать заявления на материальную помощь от государства в мае или июне этого года.

«В августе никаких дополнительных выплат не будет. Просто продолжатся начисления тем, кто еще не подал заявление. Это касается семей с детьми от 0 до 3 лет и от 3 до 16, они также получат дополнительные деньги за июль. Эти выплаты можно будет получить до 1 октября», — объяснила Екатерина Мамедова.

По указу президента России Пенсионный фонд выплатил в апреле, мае и июне по 5 тысяч семьям с детьми до трех лет. После чего дополнительную поддержку от властей в размере 10 тысяч рублей получили семьи с детьми до 16 лет.

«Мы выплатили ее практически всем 1 июня. И после этого, также по указу президента, мы начислили всем от 0 до 16 лет в июле еще 10 тысяч», — рассказала Мамедова.

Кроме того, семьи с детьми до семи лет, с ежемесячным доходом ниже двух прожиточных минимумов могут рассчитывать на материальную помощь от региональных властей. Каждый субъект РФ устанавливает свой размер выплат.