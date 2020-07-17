Петербуржцам посоветовали не ждать аномальной жары во второй половине июля

Аномально жаркой погоды в Петербурге во второй половине июля не ожидается. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Об аномально жаркой погоде россиян предупреждал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Однако петербуржцев это не касается, заверил Александр Колесов. Вероятно, что жара придет лишь на юг России, заявил он в беседе с изданием iReactor.

"До следующей недели в городе прогнозируется достаточно теплый период. Температура будет колебаться в пределах 22–27 градусов", — рассказал главный синоптик Петербурга.

Лето в Северной столице будет неоднородным. Погода в Петербурге изменчивой, добавил Александр Колесов. Так происходит из-за влияния различных циклонов. Ближе к концу месяца в город снова придут дожди. Возможно похолодание.