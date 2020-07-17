Разгневанные рабочие "Лахта-центра" во время бунта напали на журналиста "Невских новостей"

Толпа недовольных рабочих собралась у "Лахта-центра". Ситуация приобрела такой острый градус, что строители начали толкать работников прессы, пытавшихся выяснить детали происходящего.

Бастующих у "Лахта-центра" не устроило присутствие работников прессы, сообщают "Невские новости".

"Никто не говорит здесь! Драка будет! Не надо ничего!", — заявил один из рабочих, толкая корреспондента издания.

По словам свидетелей, рабочие решились на крайние меры из-за невыплаты заработной платы.

Пресс-служба компании "Ренессанс Констракшн", занимающая строительством "Лахта-центра", не дает комментариев. Сотрудница отдела корпоративных коммуникаций сообщила, что все руководство находится на объекте. Готовится официальное заявление для СМИ.