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11:50   17 Июля 2020
Происшествия

Разгневанные рабочие "Лахта-центра" во время бунта напали на журналиста "Невских новостей"

Разгневанные рабочие "Лахта-центра" во время бунта напали на журналиста "Невских новостей"

Толпа недовольных рабочих собралась у "Лахта-центра". Ситуация приобрела такой острый градус, что строители начали толкать работников прессы, пытавшихся выяснить детали происходящего.

Бастующих у "Лахта-центра" не устроило присутствие работников прессы, сообщают "Невские новости".

"Никто не говорит здесь! Драка будет! Не надо ничего!", — заявил один из рабочих, толкая корреспондента издания.

По словам свидетелей, рабочие решились на крайние меры из-за невыплаты заработной платы.

Пресс-служба компании "Ренессанс Констракшн", занимающая строительством "Лахта-центра", не дает комментариев. Сотрудница отдела корпоративных коммуникаций сообщила, что все руководство находится на объекте. Готовится официальное заявление для СМИ.

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Автор: Борис Нестеров
#забастовка #строительство #рабочие #лахта центр

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