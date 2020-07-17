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11:42   17 Июля 2020
Россия

Депутат Госдумы призвал жестко наказывать зачинщиков хабаровских протестов

Депутат Госдумы призвал жестко наказывать зачинщиков хабаровских протестов

Незаконные акции в поддержку обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ударили по здоровью людей в регионе: врачи отмечают серьезный рост числа заразившихся вирусом COVID-19. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий уверен, что правоохранительным органам нужно соответствующим образом наказывать организаторов массовых шествий.

«Люди выходят на улицы и не понимают, что сначала они, а потом их родственники могут заразиться коронавирусом. А любая подобная акция быть стихийной не может. Всегда есть организаторы. Нашим правоохранителям нужно искать этих людей и жестким образом их наказывать. Только так мы сможем добиться стабильности по ситуации с зараженными», — поделился своими соображениями парламентарий с «Политикой Сегодня».

По состоянию на утро 17 июля 2020 года в Хабаровском крае зарегистрировано 5 873 случаев заболевания COVID-19. В местных больницах 90% всех коек заняты зараженными вирусом. Власти рассматривают возможность вернуться к жестким карантинным ограничениям.

Участники хабаровских протестов отводят на второй план жизни невинных людей ради несанкционированного шествия, заявил Водолацкий.

Депутат Госдумы призвал жестко наказывать виновников хабаровских протестов

Политолог Александр Дудчак дополнил депутата Госдумы, заявив, что зачинщики протестов обязаны помнить, что рано или поздно за свои действия придется нести ответственность.

«Самое главное – это неотвратимость наказания. Организаторы устраивают подобные неадекватные акции, иногда их устраивают из-за рубежа. <…> Когда зачинщиков пожурили и отпустили из-за резонанса в обществе – это неправильно. Люди начинают думать, что устраивать можно все, что угодно, и ничего им за этой не будет», — добавил эксперт в разговоре с корреспондентом «ПС».

Оперативный штаб по коронавирусу констатирует рост заболеваемости в Хабаровском крае. При этом, объем тестирования в регионе существенно не увеличивается. Представители местного правительства отмечали, что если в медучреждениях закончатся места, людей придется развозить по другим районам.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #госдума #протесты #хабаровский край #митинги #коронавирус

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