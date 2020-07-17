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Мурашко объяснил причины низких показателей смертности граждан с COVID-19 в России

Мурашко объяснил причины низких показателей смертности граждан с COVID-19 в России

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10:58   17 Июля 2020
Политика

Мурашко объяснил причины низких показателей смертности граждан с COVID-19 в России

Мурашко объяснил причины низких показателей смертности граждан с COVID-19 в России

Россия имеет один из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Методическая роль Минздрава заключается в максимальном обеспечении формата медицинской помощи, который соответствует самым высоким стандартам, отметил Мурашко. По его словам, мультидисциплинарные и мультирегиональные команды позволяют в очень короткий промежуток времени выстроить систему здравоохранения.

Низкий уровень смертности от коронавируса в РФ стал следствием стандартизации медицинской помощи, подчеркнул Мурашко. На фоне этих показателей многие страны интересуются российским опытом борьбы с COVID-19, пишет РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#минздрав #коронавирус #COVID-19 #Мурашко

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