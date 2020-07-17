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10:57   17 Июля 2020
Политика

Минобороны Армении: на границе с Азербайджаном относительное затишье

Минобороны Армении: на границе с Азербайджаном относительное затишье

Ночью с четверга на пятницу на границе между Арменией и Азербайджаном наблюдалось относительное спокойствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря МО Армении Шушан Степанян.

Степанян сообщила в социальной сети Facebook, что в ночь с 16 на 17 июля на границах наблюдалось относительное спокойствие. Военнослужащие Армении уверенно контролируют границу. Со стороны Азербайджана было отмечено применение различного стрелкового вооружения.

Пограничные столкновения между двумя странами не затихают с 12 июля. Конфликт вспыхнул в пограничных Тавушской области (Армения) и Товузском районе (Азербайджан). Баку сообщает о гибели 12 своих военнослужащих, среди которых генерал. Армянские потери составляют 4 солдата убитыми, 10 ранеными, а также раненый мирный житель. Обе стороны обвиняют друг друга во взаимных обстрелах.

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Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #Пограничный конфликт

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