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10:41   17 Июля 2020
Общество

В России выявлены 6406 случаев коронавируса за сутки

В России выявлены 6406 случаев коронавируса за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о случаях выявления инфекции за прошедшие сутки. По всей стране зафиксированы 6406 человек с подтвержденным коронавирусом, число выздоровевших граждан увеличилось на 7681.

Подтвержденные случаи коронавируса в России, по последним данным, выявили у 759 203 человек, большая часть из них (539 373 пациента) уже выписаны из медицинских учреждений. За прошедшие сутки число выздоровевших граждан превысило число новых выявлений. При этом оперштаб по борьбе с распространением инфекции отмечает, что у 26% пациентов отсутствуют симптомы.

Также за прошедшие сутки зафиксированы 186 летальных исходов, сообщает ТАСС. Суточный рост в течение последней недели ниже 1%, что позволяет начать поэтапное снятие ограничений, введенных для защиты населения.

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Автор: Яна Либерман
#россия #здравоохранение #коронавирус #оперштаб

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