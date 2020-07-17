Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о случаях выявления инфекции за прошедшие сутки. По всей стране зафиксированы 6406 человек с подтвержденным коронавирусом, число выздоровевших граждан увеличилось на 7681.

Подтвержденные случаи коронавируса в России, по последним данным, выявили у 759 203 человек, большая часть из них (539 373 пациента) уже выписаны из медицинских учреждений. За прошедшие сутки число выздоровевших граждан превысило число новых выявлений. При этом оперштаб по борьбе с распространением инфекции отмечает, что у 26% пациентов отсутствуют симптомы.

Также за прошедшие сутки зафиксированы 186 летальных исходов, сообщает ТАСС. Суточный рост в течение последней недели ниже 1%, что позволяет начать поэтапное снятие ограничений, введенных для защиты населения.