Продолжительное сотрудничество Украины с Международным валютным фондом привело к краху экономики страны. Организация использует украинское государство в качестве своей колонии, считает депутат Верховной рады Игорь Палица.

По мнению парламентария, условия займа МВФ для Украины являются несправедливыми. В качестве примера он привел кредит в 4 млрд долларов, вместо которых придется возвратить уже 17 млрд долларов, пишет ФАН. Палица отметил, что не понимает логики такого сотрудничества.

Депутат уверен, что продолжение взаимодействия с МВФ чревато для Украины лишь новыми проблемами. Речь идет о том, что международная структура вводит на территории различные ограничения: от запрета уменьшать налоги до противодействия росту локального производства. Таким образом Киев хотят заставить покупать товары и продукты у других стран Европы.