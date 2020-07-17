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10:30   17 Июля 2020
Экономика

С 11 августа Mastercard вводит новые правила конвертации валют

С 11 августа Mastercard вводит новые правила конвертации валют

Платежная система Mastercard с 11 августа будет пользоваться новыми правилами конвертации валюты. Согласно актуальным правилам, конвертация и списание проходят через несколько дней после покупки.

В соответствии с новыми правилами платежная система будет списывать деньги при оплате покупок долларами или евро в день проведения операции. В бюллетене Mastercard указано, что изменения направлены на улучшение потребительского опыта благодаря обеспечению прозрачности курса обмена валюты, пишет РБК.

Сейчас средства с карты клиента списываются по курсу на дату клиринга операции. В некоторых случаях сумма списания оказывается больше, так как за несколько дней курс меняется, из-за чего конечная сумма увеличивается.

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Автор: Яна Либерман
#валюта #mastercard #платеж

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