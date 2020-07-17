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10:28   17 Июля 2020
Армия

Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы

Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы

Сотрудники Роскосмоса при помощи американской и европейской техники проверят готовность к запуску аппаратуры, установленной на первой в истории России посадочной станции "Луна-25".

Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок в документах производителя — НПО им. Лавочкина, которое входит в Роскосмос. Об этом стало известно в пятницу, 17 июля.

Так, в техническом задании говорится о необходимости приобретения сферических отражателей в Швейцарии, а в США — магнитных держателей, российских аналогов которым нет.

Кроме того, иностранцы помогут и с аппаратурой для "Луны-25". Совместно с Швейцарией будет создан лазерный масс-спектрометр для изучения лунного грунта. На борту станции будет также размещена телекамера "Патриот".

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #роскосмос

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