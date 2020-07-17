Маккарти планирует представить законопроект против "хакеров из РФ"

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о подготовке закона против "российских хакеров". Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Америка готовится представить законопроект об "ответственности хакеров из РФ". Маккарти также считает, что Москва якобы пытается ослабить американский ответ на пандемию, и США "не могут такого допустить". Конгрессмен анонсировал новый законопроект, который будет направлен на то, чтобы "привлечь хакеров к ответственности".

Ранее в Twitter сообщили о хакерской атаке на 130 аккаунтов.