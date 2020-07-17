Малькевич: ПНС пытается оправдаться за незаконное пленение социологов из РФ

Новая видеозапись с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном была прислана из Ливии. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич передал ролик для публикации на РИА ФАН.

Появилась новая видеозапись с россиянами, которые уже более года незаконно содержатся в тюрьме "Митига". Им так и не предъявлены обвинения. На видео пленные социологи сообщили, что находятся в тяжелых условиях. В частности, отмечалось, что узники за все время заключения не увидели у себя ни одного представителя российского посольства или же консульства.

Ситуацию прокомментировал Александр Малькевич. Он высказал мнение, что Правительство национального согласия (ПНС) этим роликом пытается оправдаться за незаконное удержание ученых в частной тюрьме.

Также высказался коллега социологов Александр Прокофьев. Он считает, что видео является постановочным, однако россияне держатся хорошо, их не смогли заставить оговорить себя. По их внешнему виду становится понятно, что Максим и Самер находятся в тяжелых условиях. Сам ролик является попыткой свалить всю вину на МИД России несмотря на то, что российского консула попросту не допускали к заключенным. Однако предпосылки для освобождения пленников становятся все отчетливее, и дело сдвинулось с мертвой точки.