Федералы, регионалы и москвичи. Кто может занять кресло губернатора Хабаровского края

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ «три-четыре» кандидатуры от партии на пост врио губернатора Хабаровского края. Среди них председатель комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, боровшийся за пост мэра Москвы глава комитета ГД РФ по спорту и молодежной политике Михаил Дегтярев и депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Однако из вышеуказанных кандидатов только последний имеет непосредственное отношение к Дальнему Востоку: в Приморье началась общественно-политическая карьера Андрейченко. В 2014 году ЛДПР выдвинула Андрея Валерьевича кандидатом в мэры Владивостока — тогда он занял шестое место из девяти, набрав 1,8 процента голосов. Годом позже либерал-демократы доверили политику борьбу за кресло губернатора Приморского края, и результат слегка улучшился — третье место из четырех с 4,77 процента голосов.

А вот Жигарев и Дегтярев — деятели из центральной России. Хоть в конце 90-х годов Сергей Жигарев и был председателем комитета по инвестициям в правительстве одиозного губернатора Красноярского края Александра Лебедя, в основном его карьера строилась в Москве. В рядах ЛДПР Жигарев — с 2011 года. До этого, в 2005-м году, он возглавлял подмосковное отделение партии «Родина», а двумя годами позднее пошел на выборы депутатов областной думы по спискам «Справедливой России».

Михаил Дегтярев тоже имеет опыт участия в выборах. Он избирался депутатом Самарской городской думы, дважды баллотировался на пост мэра Москвы — в 2013 и 2018 годах. Вот уже 11 лет он состоит в президентском кадровом резерве. «Кристально чистый», как выражался Жириновский, Дегтярев попал под санкции Евросоюза за гуманитарную помощь Донбассу и сотрудничество с властями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

«То есть мы готовы дать [кандидата] и с Дальнего Востока, и из других регионов. Но все связаны с ЛДПР», — прокомментировал Жириновский в эфире RTVI планы партии на пост врио главы Хабаровского края.

Арестованный по обвинению в организации убийств Сергей Фургал на момент публикации материала фактически остается главой региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля сообщил журналистам, что пока решения по поводу врио Путин не принял.

«Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которую он получает от следствия — как продвигается расследование дела Фургала. Долго регион не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя», — сказал Песков.

Политолог, ведущий аналитик Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обозначил три группы потенциальных назначенцев на должность врио губернатора Хабаровского края.

«Всего есть три группы: первая — непосредственно человек из региона, который сейчас там находится. На местах есть действующие представители Сергея Фургала, а есть бывшие члены исполнительной власти. С ними переговоры велись по линии полпредства. Вторая категория — это Москва: члены ЛДПР, но московские — Дегтярев и так далее. С ними переговоры ведутся в Москве. И третья группа: это федералы, которые имеют опыт проживания, работы на территории Хабаровского края, но в последнее время инкорпорированы в федеральные структуры», — объяснил Абзалов «Политике Сегодня».

Пока вероятность назначения из региональной группы достаточно высокая, считает политолог. Не стоит забывать, что заявление о скором назначении делал Юрий Трутнев — полпред президента в ДФО. В любом случае сначала будет выбран преемник губернатора, а уже потом отправят в отставку Сергея Фургала.

Кадровое решение будет иметь серьезные последствия, а потому его примут в ближайшие три-четыре дня, уверен Абзалов.

«Склоняются ближе к региональной составляющей, но там есть свои особенности: необходимо, чтобы человек не был полностью встроен в структуру Фургала, а с другой стороны нужно, чтобы он обладал определенной преемственностью для снижения политических рисков», — заключил аналитик.

Накануне Мосгорсуд признал законным арест Фургала. Губернатора задержали 9 июля в Хабаровске и доставили в Москву. Следствие считает его причастным к организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Фургал вину не признал. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.