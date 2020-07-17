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9:57   17 Июля 2020
Общество

Математик сообщил о спаде распространения коронавируса в России

Математик сообщил о спаде распространения коронавируса в России

Согласно официальной статистике, все регионы РФ прошли пик распространения коронавирусной инфекции. COVID-19 находится в стадии угасания. Такой вывод сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Определенная динамика коронавируса зафиксирована во всех субъектах РФ. Роспотребнадзор создал методику расчета индекса COVID-19. Показатель дает понять, сколько человек могут подцепить инфекцию от одного пациента. В группу регионов, прошедших пик пандемии, вошли Магаданская, Брянская, Московская, Курская и другие области.

Угасание коронавируса не в такой быстрой форме специалист Тавадян отметил в Липецкой, Саранской, Нижегородской и Калужской областях, а также в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Алтае. Спад распространения инфекции еще только ожидается в Смоленской, Томской и Астраханской областях, в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Хабаровском краях.

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Автор: Руслан Неглинный
#статистика #эксперт #спад #коронавирус

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