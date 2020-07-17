Администрация Трампа намерена внести TikTok в черный список Минторга США

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает вариант о внесении китайского сервиса TikTok в специальный черный список для предотвращения передачи личных данных граждан США в КНР. Об этом сообщает издание Financial Times.

Согласно данным журналистов, сейчас Белый дом рассматривает инициативу о внесении холдинговой интернет-компании ByteDance, которая владеет TikTok, в черный список Минторга Соединенных Штатов.

Принятие такой инициативы будет запрещать американским компаниям, в том числе Apple, устанавливать на свои платформы приложение TikTok. В течение месяца руководители США примут соответствующее решение, пишет ТАСС.