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8:53   17 Июля 2020
Общество

Российским гражданам определенных категорий предложат ваучеры на занятие фитнессом

Российским гражданам определенных категорий предложат ваучеры на занятие фитнессом

Государство может ввести социальные сертификаты для различных категорий населения, чтобы стимулировать спрос среди граждан на услуги небольших спортивных школ и центров.

Эта идея разрабатывается в комиссии Государственной думы по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Концептуально она уже одобрена в Министерстве экономического развития Российской Федерации, передает "Парламентская газета".

Концепция идеи включает несколько мер. Одна из них предусматривает создание в этом году целевой программы по стимулированию спроса на спортивные услуги за счет ваучеров. Благодаря им некоторые категории населения смогут ходить на занятия в спортивные клубы, частные физкультурные школы и фитнесс-центры. Государство покроет все расходы.

"Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам", — обозначил возможный вариант применения ваучеров зампредседателя комиссии Госдумы Айрат Фаррахов.

Он также рассказал о втором важном блоке концепции, которая подразумевают разработку отдельной статьи в закон России "О развитии малого и среднего предпринимательства", посвященной господдержке МСП в сфере физической культуры и спорта.

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Автор: Юлия Яковлева
#спорт #фитнесс #ваучеры

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