Российским гражданам определенных категорий предложат ваучеры на занятие фитнессом

Государство может ввести социальные сертификаты для различных категорий населения, чтобы стимулировать спрос среди граждан на услуги небольших спортивных школ и центров.

Эта идея разрабатывается в комиссии Государственной думы по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Концептуально она уже одобрена в Министерстве экономического развития Российской Федерации, передает "Парламентская газета".

Концепция идеи включает несколько мер. Одна из них предусматривает создание в этом году целевой программы по стимулированию спроса на спортивные услуги за счет ваучеров. Благодаря им некоторые категории населения смогут ходить на занятия в спортивные клубы, частные физкультурные школы и фитнесс-центры. Государство покроет все расходы.

"Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам", — обозначил возможный вариант применения ваучеров зампредседателя комиссии Госдумы Айрат Фаррахов.

Он также рассказал о втором важном блоке концепции, которая подразумевают разработку отдельной статьи в закон России "О развитии малого и среднего предпринимательства", посвященной господдержке МСП в сфере физической культуры и спорта.