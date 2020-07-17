СМИ рассказали, как экспорт рыбы в Амурской области повлиял на жизнь местных жителей

Промышленный экспорт рыбы в Амурской стал причиной того, что местные жители стали массово уезжать из региона. Об этом узнали журналисты издания "Литературная газета" проведя собственное расследование.

Корреспонденты "Литературной газеты" узнали о том, что свои родные дома жители стали покидать после того как промышленные рыболовные предприятия начали массово экспортировать рыбу из региона. Стало известно, что за пять лет объем экспорта корюшки увеличился с нуля до 1474 тонн, а лосося с 257 тонн до 5471 тонны.

Местные жители рассказали журналистам, что раньше торговля рыбой на внутреннем рынке была одним из основных способов заработка, но после того как в регионе начал развиваться сырьевой экспорт, а нерестовые пути для рыб были перекрыты, уровень дохода большинства жителей сильно снизился. Отсутствие прибыли вынудило их уехать из региона в поисках стабильного заработка.

Некоторые жители Амурской области считают, что выдача квот на вылавливание рыбы только местным предприятиям частично сможет решить возникшую проблему. Они объясняют это тем, что такие предприятия смогу дать больше рабочих мест конкретно для местных жителей.

Амурчане считают, что если ситуацию не взять под контроль в ближайшее время, то рыбы в регионе не останется вообще.