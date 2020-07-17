Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российским гражданам определенных категорий предложат ваучеры на занятие фитнессом

Российским гражданам определенных категорий предложат ваучеры на занятие фитнессом

 СМИ рассказали, как экспорт рыбы в Амурской области повлиял на жизнь местных жителей

СМИ рассказали, как экспорт рыбы в Амурской области повлиял на жизнь местных жителей
Администрация Трампа намерена внести TikTok в черный список Минторга США

Администрация Трампа намерена внести TikTok в черный список Минторга США

 Пушков заявил, что Украина без России пропадет

Пушков заявил, что Украина без России пропадет
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
Российским гражданам определенных категорий предложат ваучеры на занятие фитнессом

Российским гражданам определенных категорий предложат ваучеры на занятие фитнессом

 СМИ рассказали, как экспорт рыбы в Амурской области повлиял на жизнь местных жителей

СМИ рассказали, как экспорт рыбы в Амурской области повлиял на жизнь местных жителей
Администрация Трампа намерена внести TikTok в черный список Минторга США

Администрация Трампа намерена внести TikTok в черный список Минторга США

 Пушков заявил, что Украина без России пропадет

Пушков заявил, что Украина без России пропадет
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
8:36   17 Июля 2020
Общество

СМИ рассказали, как экспорт рыбы в Амурской области повлиял на жизнь местных жителей

СМИ рассказали, как экспорт рыбы в Амурской области повлиял на жизнь местных жителей

Промышленный экспорт рыбы в Амурской стал причиной того, что местные жители стали массово уезжать из региона. Об этом узнали журналисты издания "Литературная газета" проведя собственное расследование.

Корреспонденты "Литературной газеты" узнали о том, что свои родные дома жители стали покидать после того как промышленные рыболовные предприятия начали массово экспортировать рыбу из региона. Стало известно, что за пять лет объем экспорта корюшки увеличился с нуля до 1474 тонн, а лосося с 257 тонн до 5471 тонны.

Местные жители рассказали журналистам, что раньше торговля рыбой на внутреннем рынке была одним из основных способов заработка, но после того как в регионе начал развиваться сырьевой экспорт, а нерестовые пути для рыб были перекрыты, уровень дохода большинства жителей сильно снизился. Отсутствие прибыли вынудило их уехать из региона в поисках стабильного заработка.

Некоторые жители Амурской области считают, что выдача квот на вылавливание рыбы только местным предприятиям частично сможет решить возникшую проблему. Они объясняют это тем, что такие предприятия смогу дать больше рабочих мест конкретно для местных жителей.

Амурчане считают, что если ситуацию не взять под контроль в ближайшее время, то рыбы в регионе не останется вообще.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#рыба #амурская область #промысел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...