Книга племянницы Трампа обошла мемуары Болтона, побив рекорды продаж

Скандальную книгу племянницы президента США Мэри Трамп в первый день продаж раскупили тиражом в 950 тыс. экземпляров, сообщает телеканал СNN.

Издательство Simon and Schuster уже назвала этот результат рекордным для себя. Распроданный тираж включает в себя печатные, цифровые и аудиокопии книги "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man).

Книга племянницы Трампа побила рекорд, который ранее установили мемуары бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это происходило: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Их за первую неделю продали свыше 780 тыс. копий.

Племянница американского лидера отмечает, что одним из факторов, повлиявших на мировоззрение Дональда Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. Со слов автора, условия, в которых воспитывался нынешний американский лидер, "обрубили его связь с реальным миром".