Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Книга племянницы Трампа обошла мемуары Болтона, побив рекорды продаж

Книга племянницы Трампа обошла мемуары Болтона, побив рекорды продаж

 СК РФ обнародовал детали расследования расстрела царской семьи

СК РФ обнародовал детали расследования расстрела царской семьи
Пушков заявил, что Украина без России пропадет

Пушков заявил, что Украина без России пропадет

 Байден собрал 242 миллиона долларов пожертвований на ведение предвыборной кампании

Байден собрал 242 миллиона долларов пожертвований на ведение предвыборной кампании
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
Книга племянницы Трампа обошла мемуары Болтона, побив рекорды продаж

Книга племянницы Трампа обошла мемуары Болтона, побив рекорды продаж

 СК РФ обнародовал детали расследования расстрела царской семьи

СК РФ обнародовал детали расследования расстрела царской семьи
Пушков заявил, что Украина без России пропадет

Пушков заявил, что Украина без России пропадет

 Байден собрал 242 миллиона долларов пожертвований на ведение предвыборной кампании

Байден собрал 242 миллиона долларов пожертвований на ведение предвыборной кампании
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
7:46   17 Июля 2020
Общество

Книга племянницы Трампа обошла мемуары Болтона, побив рекорды продаж

Книга племянницы Трампа обошла мемуары Болтона, побив рекорды продаж

Скандальную книгу племянницы президента США Мэри Трамп в первый день продаж раскупили тиражом в 950 тыс. экземпляров, сообщает телеканал СNN.

Издательство Simon and Schuster уже назвала этот результат рекордным для себя. Распроданный тираж включает в себя печатные, цифровые и аудиокопии книги "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man).

Книга племянницы Трампа побила рекорд, который ранее установили мемуары бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это происходило: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Их за первую неделю продали свыше 780 тыс. копий.

Племянница американского лидера отмечает, что одним из факторов, повлиявших на мировоззрение Дональда Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. Со слов автора, условия, в которых воспитывался нынешний американский лидер, "обрубили его связь с реальным миром".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#трамп #рекорд #болтон #продажи #книга #племянница

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...