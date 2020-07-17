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6:32   17 Июля 2020
Политика

Пушков заявил, что Украина без России пропадет

Пушков заявил, что Украина без России пропадет

Россия придает Украине смысл существования, уверен глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. При этом, по его мнению, Москва спокойно обойдется без Киева.

Пушков прокомментировал заявление журналиста Дмитрия Гордона об "уязвимом перед вторжением России Киеве" в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, разговоры о "вторжении России" просто необходимы Украине, передает РИА Новости.

"Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России? <...> Под каким предлогом будут проситься в НАТО?" — написал Пушков.

У Украины нет "другого места, как относительно России", уверен сенатор. Москва же стремится к дружественным отношениям с Киевом или хотя бы к невраждебным, отметил Пушков.

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #пушков

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