Пушков заявил, что Украина без России пропадет

Россия придает Украине смысл существования, уверен глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. При этом, по его мнению, Москва спокойно обойдется без Киева.

Пушков прокомментировал заявление журналиста Дмитрия Гордона об "уязвимом перед вторжением России Киеве" в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, разговоры о "вторжении России" просто необходимы Украине, передает РИА Новости.

"Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России? <...> Под каким предлогом будут проситься в НАТО?" — написал Пушков.

У Украины нет "другого места, как относительно России", уверен сенатор. Москва же стремится к дружественным отношениям с Киевом или хотя бы к невраждебным, отметил Пушков.