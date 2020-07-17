Байден собрал 242 миллиона долларов пожертвований на ведение предвыборной кампании

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, выдвиженец на президентские выборы от Демократической партии, значительно сократил отставание от своего конкурента Дональда Трампа в бюджете. Так разница составляет меньше 100 миллионов долларов.

Месячные сборы пожертвований Байдена превышают доходы Трампа. В мае первый получил 80,8 миллионов долларов, в июне — 141. Второй — 74 и 131 миллионов долларов соответственно, передает ТАСС. Общий бюджет штаба американского главы — 295 миллионов долларов, это на 53 миллиона долларов больше, чем у команды его конкурента Джо Байдена.

"Вы уже знаете, что Джо Байден обошел Дональда Трампа по сборам в последние два месяца. Но есть и еще кое-какие новости: на наших счетах сейчас 242 млн долларов", — заявила руководителей предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли Диллон.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Джо Байден и Дональд Трамп уже набрали достаточное количество голосов для участия.