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5:23   17 Июля 2020
Армия

Пентагон раскрыл данные о гиперзвуковой ракете, упоминающейся Трампом с мая

Пентагон раскрыл данные о гиперзвуковой ракете, упоминающейся Трампом с мая

Американский президент Дональд Трамп с середины мая начал говорить о "самой быстрой в мире" гиперзвуковой ракете, созданной отечественными специалистами. В Пентагоне объяснили, что лидер США имел в виду разработку, испытанную в марте.

Соответствующую информацию передает телеканал СNN со ссылкой на высокопоставленный источник внутри Министерства обороны США. По данным СМИ, глава Белого дома выказал особую заинтересованность к данной разработке.

"Он имел в виду недавние летные испытания, проведенные нами в марте, когда мы достигли скорости, в 17 раз превышающей скорость звука", — уточнили в американском ведомстве.

Согласно сведениям телеканала, американская сторона в настоящее время разрабатывает планирующий блок, способный реализовывать маневры в атмосфере и крылатую гиперзвуковую ракету, которая могла бы разгоняться в 10 раз быстрее крылатых ракет Tomahawk. Испытания последней пройдут в этом году, заключил собеседник СNN.

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Автор: Яна Либерман
#дональд трамп #пентагон #гиперзвуковая ракета

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