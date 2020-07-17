Минобороны РФ назвало надуманными предлоги США для выхода из ДОН

Соединенные Штаты используют безосновательные претензии в попытке оправдать решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН). На это указал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он напомнил, что в конце мая текущего года американские власти объявили о своем выходе из международного соглашения через полгода. Тогда иностранное правительство в качестве причины такого решения назвало мифические нарушения со стороны России. Рыжков в беседе с корреспондентом издания "Красная звезда" указал на незначительную поддержку намерений Вашингтона внутри страны.

"Претензий к американцам у нас значительно больше. О них мы рассказали 6 июля 2020 года на конференции в рамках ОБСЕ, посвященной обсуждению последствий выхода США из договора", — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Собеседник издания также уточнил, что ситуация в рамках ДОН стала усугубляться с начала сентября 2013 года. Тогда для наблюдательных полетов российская сторона в соответствии с нормами соглашения стала применять самолеты Ан-30Б с современной цифровой аппаратурой наблюдения.