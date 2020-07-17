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4:23   17 Июля 2020
Политика

Трутнев заявил, что скоро будет назначен врио губернатора Хабаровского края

Трутнев заявил, что скоро будет назначен врио губернатора Хабаровского края

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о том, когда будет назначен врио губернатора Хабаровского

Трутнев сообщил, что на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет назначение уже в скором времени. Он также уточнил, что решение об утверждении уполномоченного лица будет принимать президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято", – заявил зампред Председателя Правительства РФ.

Пока еще действующему губернатору Хабаровского края были предъявлены обвинения в организации убийств и покушений, которые были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области

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Автор: Василий Пименов
#путин #трутнев #хабаровский край #фургал

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