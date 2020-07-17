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СК РФ обнародовал детали расследования расстрела царской семьи

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4:10   17 Июля 2020
Общество

СК РФ обнародовал детали расследования расстрела царской семьи

СК РФ обнародовал детали расследования расстрела царской семьи

Следствие по делу о расстреле царской семьи продолжается. Новые детали в канун 102-й годовщины гибели Николая II, его жены и детей, обнародовал СК РФ.

В рамках расследования были проведены 37 судебных экспертиз, а также следственные эксперименты. Один из них опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи с помощью кислоты. Информацией об этом с "Известиями" поделилась старший следователь по особо важным делам Марина Молодцова.

Во время другого эксперимента было доказано, что в подвале Ипатьевского дома могли поместиться участники расстрела и потерпевшие. Для этого в подходящем по размеру помещении воспроизвели обстановку и обстоятельства убийства царской семьи.

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Автор: Борис Нестеров
#ск рф #кислота #царская семьи #следственный эксперимент

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