СК РФ обнародовал детали расследования расстрела царской семьи

Следствие по делу о расстреле царской семьи продолжается. Новые детали в канун 102-й годовщины гибели Николая II, его жены и детей, обнародовал СК РФ.

В рамках расследования были проведены 37 судебных экспертиз, а также следственные эксперименты. Один из них опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи с помощью кислоты. Информацией об этом с "Известиями" поделилась старший следователь по особо важным делам Марина Молодцова.

Во время другого эксперимента было доказано, что в подвале Ипатьевского дома могли поместиться участники расстрела и потерпевшие. Для этого в подходящем по размеру помещении воспроизвели обстановку и обстоятельства убийства царской семьи.