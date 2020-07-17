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3:57   17 Июля 2020
Политика

США призывают мир объединиться против Китая из-за пандемии коронавируса

США призывают мир объединиться против Китая из-за пандемии коронавируса

Вашингтон пытается призвать страны мира привлечь Китай к ответственности за "сокрытие" вспышки коронавируса. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании Fox News.

КНР стала причиной пандемии коронавируса в мире, поэтому все страны должны выступить "единым фронтом" и призвать Коммунистическую партию Китая к ответственности, заявил Помпео. По его словам, если бы Пекин не утаил начало эпидемии, то ее можно бы было остановить, передает ТАСС.

Иностранные государства уже начинают пересматривать свои отношения с Китаем, и выдвигать ему претензии, уверен госсекретарь. Президент США Дональд Трамп после 40 лет "закрывания глаз" на нарушение интересов Соединенных Штатов Америки первый, кто занял "жесткую" позицию в этом вопросе, уверен Помпео.

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Автор: Яна Либерман
#сша #китай #трамп

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