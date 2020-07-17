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3:27   17 Июля 2020
Политика

Сербия рассчитывает на открытие памятника "Вечный огонь" во время приезда Путина в Белград

Сербия рассчитывает на открытие памятника "Вечный огонь" во время приезда Путина в Белград

Сербские власти рассчитывают, что к приезду президента России Владимира Путина к открытию будет готов памятник "Вечный огонь". Об этом сообщил министр труда, занятости, социальной политики и по делам ветеранов Зоран Джорджевич.

Зоран Джорджевич во время разговора с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко объявил, что планирует открыть памятник "Вечный огонь" во время визита российского президента в октябре, передает ТАСС.

Помимо этого, министр ожидает, что в ходе визита Владимира Путина, после согласования сторон, также будет подписан меморандум о безопасности здоровья в рабочем процессе.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поездка Путина в Белград находится на повестке дня, однако конкретной даты визита пока нет. Он отметил, она будет определена по дипломатическим каналам.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #сербия #вечный огонь

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