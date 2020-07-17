Американские конгрессмены поддержали санкции против "Северного потока — 2"

Республиканцы и демократы в Конгрессе США поддержали санкции против "Северного потока — 2", которые ранее анонсировал госсекретарь Майк Помпео.

В документе, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам Сената, было отмечено, что парламентарии приветствуют решение Госдепа предупредить компании, участвующие в прокладке "Северного потока — 2" и "Турецкого потока — 2". Конгрессмены также заявили, что это не отменяет необходимости в ограничениях в отношении морских судов, причастных к строительству российских трубопроводов, передает ТАСС.

Госсекретарь США ранее заявил, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в число проектов, которые подпадают под рестрикции. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "стенания" американских партнеров не помешают закончить строительство газопроводов.