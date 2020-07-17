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2:05   17 Июля 2020
Политика

Трамп не откажется от микроблога, несмотря на сообщения о взломе аккаунтов Twitter

Трамп не откажется от микроблога, несмотря на сообщения о взломе аккаунтов Twitter

Микроблог американского президента Дональда Трампа останется в Twitter, несмотря на недавние сообщения о взломе аккаунтов знаменитостей в соцсети, заявила пресс-секретарь главы США Кейли Макинэни.

Журналисты во время брифинга в Белом доме попросили пресс-секретаря прокомментировать ситуацию со взломом. Она отметила, что этим вопросом сейчас занимается помощник американского президента Дэниел Скавино, который отвечает за коммуникацию в социальных сетях. Он вел переговоры с руководством Twitter в течение последних нескольких часов.

"Президент останется в Twitter. Его аккаунт защищен и не подвергался опасности во время этих атак", — подчеркнула Макинэни.

О кибератаке на Twitter ранее сообщили в ФБР США. Было отмечено, что от действий хакеров пострадали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Барака Обамы.

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Автор: Борис Нестеров
#трамп #взлом #twitter #аккаунт

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