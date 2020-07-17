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1:50   17 Июля 2020
Политика

Прокофьев: ПНС Ливии не удалось скрыть тяжесть пребывания россиян в тюрьме "Митига"

Прокофьев: ПНС Ливии не удалось скрыть тяжесть пребывания россиян в тюрьме "Митига"

Сотрудники тюрьмы "Митига" записали видеообращение с задержанными социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. Их коллега из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Прокофьев назвал запись "подлым шоу".

Шугалей и Суэйфан на видеозаписи выразили надежду на скорейшее возвращение на родину, передает Федеральное агентство новостей. Социологи заявили, что получают необходимые лекарства, "находят сейчас понимание со стороны полиции", им "идут на уступки", однако находиться в тюрьме все же "очень тяжело".

Прокофьев обратил внимание на внешние изменения своих коллег. По его словам, Шугалей "сильно постарел, исхудал", а Суэйфан "находится в состоянии тяжелого истощения". Он отметил, что "так могли бы выглядеть узники концлагеря, после того как бы их отмыли и причесали". При этом он обратил внимание, что россияне достойно держатся.

"Очевидно, что представителям ПНС не удалось сломить наших товарищей. Не удалось заставить их оговорить себя в тех обвинениях, которые им предъявляются. ПНС не удалось оправдать те преступные действия, в отношении российских граждан, которые они совершили. Сейчас они с помощью наших же ребят пытаются оправдаться и вбрасывают ложь про"хорошее отношение и заботу", — заявил Прокофьев.

Появление такого видео говорит о том, что дело начинает сдвигаться с мертвой точки, уверен Прокофьев. По его мнению, возможно, власти так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии наконец разрешат российским представителям посещать социологов в тюрьме.

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Автор: Юлия Яковлева
#видео #Шугалей #суэйфан

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