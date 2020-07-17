Сирия борется с атакой неизвестных беспилотников

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку беспилотных летательных аппаратов в районе города Саламия. Об этом сообщили сирийские СМИ.

Неизвестные беспилотники атакуют провинцию Хама, сирийские ПВО отражают нападения. Недавно сообщалось, что над авиабазой Хмеймим уничтожили два БПЛА, передает Федеральное агентство новостей.

Террористы в начале февраля заложили бомбу в один из автомобилей в городе Аль-Баб на севере Сирии. В результате взрыва погибли от десяти до 18 человек, еще 15-27 жителей пострадали. В городе Камышлы на северо-востоке страны очередной теракт унес жизни не менее семи человек. Из-за трех взрывов пострадали порядка 70 сирийских граждан.