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0:49   17 Июля 2020
Политика

Азербайджан пригрозил Армении ударом по АЭС, что может стать "огромной трагедией"

Азербайджан пригрозил Армении ударом по АЭС, что может стать "огромной трагедией"

Страна огней может нанести сверхточный ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции в Армении. Об угрозе заявили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Атака будет реализована лишь в том случае, если Ереван нанесет удары по Мингечевирскому водохранилищу, стратегически важному объекту для страны, отметил глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы. Он также заявил, что из-за рельефа местности, укрепительных работ и эффективности современных систем ПВО вероятность нападения сведена к минимуму, передает РИА Новости.

Удар по Мецаморской АЭС "обернется для Армении огромной трагедией", уверен Даргяхлы. По его словам, Азербайджан обладает новейшими ракетными системами, поэтому нанести удар по станции для него не составит труда.

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Автор: Ирина Большунова
#аэс #азербайджан #армения

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