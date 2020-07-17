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0:27   17 Июля 2020
Политика

Глава РФПИ Дмитриев опроверг обвинения Лондона в краже вакцины против коронавируса

Глава РФПИ Дмитриев опроверг обвинения Лондона в краже вакцины против коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что обвинения Лондона в краже вакцины от коронавируса — это попытка запятнать российский ее аналог. Об этом он сообщил британскому Times Radio.

Дмитриев отметил, что такие обвинения выгодны тем, кто боится успеха российской вакцины, которая может оказаться на рынке раньше остальных. Также он объяснил, что "русским хакерам" нет смысла "красть" вакцину, поскольку англо-шведская биофармацевтическая компания уже передала все "секреты" своим коллегам из России, передает Федеральное агентство новостей.

"Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау", — заявил глава РФПИ.

Дмитриев напомнил, что обвинения в адрес России выдвинули сразу после сообщения, что возможно регуляторы одобрят вакцину уже в августе.

Недавно стало известно, что Депутат Госдумы Юрий Швыткин также прокомментировал обвинения в "краже" британского препарата со стороны Лондона.

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Автор: Яна Либерман
#россия #великобритания #лондон #вакцина #коронавирус

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