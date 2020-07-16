Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Twitter опроверг взлом страниц известных личностей

Twitter опроверг взлом страниц известных личностей

 Спецслужбы США начали расследование дела по предполагаемому взлому аккаунтов знаменитостей

Спецслужбы США начали расследование дела по предполагаемому взлому аккаунтов знаменитостей
Глава РФПИ Дмитриев опроверг обвинения Лондона в краже вакцины против коронавируса

Глава РФПИ Дмитриев опроверг обвинения Лондона в краже вакцины против коронавируса

 Ливийский шейх заявил о том, что безопасность Ливии – это безопасность Египта

Ливийский шейх заявил о том, что безопасность Ливии – это безопасность Египта
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
Twitter опроверг взлом страниц известных личностей

Twitter опроверг взлом страниц известных личностей

 Спецслужбы США начали расследование дела по предполагаемому взлому аккаунтов знаменитостей

Спецслужбы США начали расследование дела по предполагаемому взлому аккаунтов знаменитостей
Глава РФПИ Дмитриев опроверг обвинения Лондона в краже вакцины против коронавируса

Глава РФПИ Дмитриев опроверг обвинения Лондона в краже вакцины против коронавируса

 Ливийский шейх заявил о том, что безопасность Ливии – это безопасность Египта

Ливийский шейх заявил о том, что безопасность Ливии – это безопасность Египта
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
23:58   16 Июля 2020
Происшествия

Полиция во время протестов Лос-Анджелесе жестко задержала инвалида

Полиция во время протестов Лос-Анджелесе жестко задержала инвалида

Несколько американских полицейских в Лос-Анджелесе во время задержания темнокожего мужчины скинули его с инвалидного кресла. Соответствующее видео появилось в Сети.

Задержание мужчины происходило во время протестов в Лос-Анджелесе. Сам арест засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как один из представителей закона скидывает мужчину с инвалидного кресла, а затем пытается надеть наручники. Другой полицейский в это же время ломал коляску задержанного.

"Они пытаются убить меня", — кричал инвалид.

По версии представителей закона, задержанный мужчина ударил одного из офицеров по лицу, а также у него было найдено заряженное огнестрельное оружие.

Протесты в США начались в мае этого года после убийства офицером полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Флойд пытался расплатиться в магазине фальшивыми купюрами. Во время задержания полицейский Дерек Шовен надавил коленом на шею задержанного, вызвав у того удушье.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #полиция #инвалид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...