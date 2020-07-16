Полиция во время протестов Лос-Анджелесе жестко задержала инвалида

Несколько американских полицейских в Лос-Анджелесе во время задержания темнокожего мужчины скинули его с инвалидного кресла. Соответствующее видео появилось в Сети.

Задержание мужчины происходило во время протестов в Лос-Анджелесе. Сам арест засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как один из представителей закона скидывает мужчину с инвалидного кресла, а затем пытается надеть наручники. Другой полицейский в это же время ломал коляску задержанного.

"Они пытаются убить меня", — кричал инвалид.

По версии представителей закона, задержанный мужчина ударил одного из офицеров по лицу, а также у него было найдено заряженное огнестрельное оружие.

Протесты в США начались в мае этого года после убийства офицером полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Флойд пытался расплатиться в магазине фальшивыми купюрами. Во время задержания полицейский Дерек Шовен надавил коленом на шею задержанного, вызвав у того удушье.