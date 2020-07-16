Ливийский шейх заявил о том, что безопасность Ливии – это безопасность Египта

Вторжение египетских вооруженных сил в Ливию является вопросом защиты от колониализма. Об этом заявил шейх племени аль-аджайлат Тайеб Шариф Хайрулла на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Ливийский шейх добавил, что безопасность североафриканской страны является безопасностью Египта, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на арабское издание Аfrigate news.

"Во вмешательстве Египта в Ливию наши племена видят защиту братом своего брата, соседом своего соседа", — резюмировал шейх племени аль-аджайлат.

Представители Высшего совета шейхов и видных деятелей Ливии прибыли в Каир 15 июля. Встреча египетского лидера с делегацией североафриканского государства прошла под лозунгом: "Египет и Ливия: один народ, одна судьба". В ходе переговоров Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что цель его политики — "активизация свободной воли народа североафриканской страны".