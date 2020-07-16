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22:54   16 Июля 2020
Общество

Twitter опроверг взлом страниц известных личностей

Twitter опроверг взлом страниц известных личностей

Руководство американской социальной сети Twitter прокомментировало информацию о взломе аккаунтов знаменитостей с целью мошенничества. По его словам, страницы известных пользователей не подвергались проникновению злоумышленников.

Twitter заблокировал все профили, чьи пароли меняли в течение 30 дней, заявили в компании. По словам руководства соцсети, разблокировка подвергшихся атаке страниц займет время, передает ТАСС.

"У нас нет данных о том, что атаковавшие получили доступ к паролям. В настоящее время мы считаем, что в смене пароля нет необходимости", — говорится в заявлении техподдержки.

Недавно появилась информация о взломе профилей ряда известных компаний, а также личных страниц знаменитостей в Twitter. Сообщалось, что мошенники примерно в одно время опубликовали посты с просьбой перевести на определенный счет криптовалюту с обещанием вернуть средства в двойном размере.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #взлом #twitter

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