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22:07   16 Июля 2020
Политика

Лидер Египта заявил, что не допустит превращения Ливии в оплот терроризма

Лидер Египта заявил, что не допустит превращения Ливии в оплот терроризма

Египет не допустит превращения Ливии в оплот терроризма и убежище для боевиков. Соответствующее заявление сделал египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси.

Ас-Сиси встретился с членами Высшего совета шейхов и старейшин племен Ливии в Каире. Он заявил, что готов поддержать Ливию в ее противостоянии с турецкими и сирийскими наемниками, а также боевиками Правительства национального согласия (ПНС).

По словам египетского лидера, ливийские племена должны объединить свои силы, чтобы изгнать турецких оккупантов из своей страны. Он добавил, что Вооруженные силы Египта готовы присоединиться к ливийским войскам для спасения суверенитета Ливии.

"Политический раскол в Ливии не приведет к урегулированию кризиса. Мы отвергаем иностранное вмешательство во внутренние дела суверенного североафриканского государства", — приводит ФАН слова Ас-Сиси.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #египет #ливия

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