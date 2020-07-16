ФАН публикует кадры парализовавших автомобильное движение участников митинга в Москве

Действия протестующих во время акции против внесения изменений в Конституцию РФ спровоцировали нарушение общественного порядка и привели к задержаниям, пишут российские СМИ.

Акция по сбору подписей для отмены результатов голосования по поправкам к Конституции РФ прошла в среду на Пушкинской площади в Москве. Организацией мероприятия занимались активисты кампании "НЕТ!" и нежелательной в РФ организации "Открытая Россия". Представители правоохранительных органов не вмешивались в ход акции, пока несколько человек не спровоцировали шествие в сторону Страстного бульвара, результатом которого стали нарушение общественного порядка и задержания.

Сбор подписей на Пушкинской площади продолжался примерно час, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). После 20:00 акция трансформировалась в незаконный митинг. Люди развернули плакаты, начали выкрикивать лозунги и мешать автомобильному движению. Смена формы акции давала полицейским полное право на задержания.

Подробнее читайте и смотрите фото с места событий на сайте ФАН.