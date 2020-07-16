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21:11   16 Июля 2020
Общество

Росгвардия взяла на себя контроль за порядком в трамваях и троллейбусах Петербурга

Росгвардия взяла на себя контроль за порядком в трамваях и троллейбусах Петербурга

Контролировать порядок в трамваях и троллейбусах Санкт-Петербурга будут сотрудники Росгвардии. Наряды обязали круглосуточно дежурить и отправляться на место в случае нештатных ситуаций. Ранее реализованный пилотный проект показал свою эффективность.

Случаи нападения хулиганов на кондукторов и водителей Петербурге привели к введению круглосуточного контроля порядка в троллейбусах и трамваях города. Этим будут заниматься бойцы Росгвардии. Как сообщили в ведомстве, наряды вневедомственной охраны будут дежурить ежедневно и выезжать на место в случае возникновения нештатных ситуаций. Водители смогут подавать сигнал тревоги.

Ранее в городе реализовали пилотный проект по такому контролю, и он показал высокую эффективность, отметили в Росгвардии. Аналогичным образом бойцы обеспечивают безопасность медиков скорой помощи Северной столицы.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #росгвардия #контроль #трамваи #троллейбусы

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