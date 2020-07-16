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 Лукашенко: работа косой помогла Шерстневу выздороветь от COVID-19

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21:09   16 Июля 2020
Политика

Лукашенко: работа косой помогла Шерстневу выздороветь от COVID-19

Лукашенко: работа косой помогла Шерстневу выздороветь от COVID-19

Глава витебского облисполкома Николай Шерстнев успешно вылечился благодаря физическим нагрузкам и косьбе. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер поделился подробностями беседы с главой витебского областного исполнительного комитета. Президент задал Шерстневу вопрос о том, как ему удалось успешно восстановиться после COVID-19. Глава облисполкома ответил, что работал косой и регулярно делал физические упражнения.

Лукашенко в начале июля заявил, что Белоруссия уже одержала победу над коронавирусом, однако по-прежнему не снижает градус борьбы с инфекцией. Соответствующую информацию предоставило РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #лукашенко #COVID-19

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