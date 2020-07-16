СМИ: в деле хабаровского губернатора Фургала есть секретный свидетель

Показания некого экс-сотрудника полиции Хабаровского края легли в основу расследования уголовного дела против губернатора Сергея Фургала. Сейчас этого засекреченного свидетеля охраняют силовики ФСБ, сообщает издание "Росбалт".

Центральный аппарат СКР забрал к себе материалы уголовных дел в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала после показаний тайного свидетеля. Этот мужчина в начале 2000-х годов работал в УВД по региону и занимался расследованием убийств бизнесменов, в причастности к организации которых обвиняют политика. Сейчас засекреченного свидетеля тщательно охраняет ФСБ. Об этом стало известно изданию "Росбалт".

Уточняется, что этот человек рассказывал о Фургале и его деловом партнере как о заказчиках расправ над бизнесменами. Дела в их отношении были тогда почти раскрыты.

Сергея Фургала задержали и перевезли из Хабаровска в Москву 9 июля. Сейчас политик находится в СИЗО. Своей вины в причастности к организации убийств он не признает.