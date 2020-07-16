Германия не изменит своей позиции по "Северному потоку — 2" после заявлений Помпео

Позиция Берлина по газопроводу "Северный поток — 2" была озвучена много раз и останется неизменной. Об этом заявил представитель ведомства печати и информации правительства Германии.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о возможном введении санкций против "Северного потока — 2". Он отметил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, участвующим в реализации проекта газопровода. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Соединенные Штаты используют политическое давление для нечистоплотной конкуренции.

Представитель ведомства печати и информации правительства Германии прокомментировал слова американских деятелей. Он сообщил, что Берлин принял заявления США к сведению, однако ФРГ не изменит своей позиции по газопроводу.