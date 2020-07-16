Корвет "Бойкий" вошел в Неву, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде

Корвет "Бойкий" 16 июля вошел в акваторию Невы для участия в Главном военно-морском параде. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Корвет "Бойкий" ошвартовали у набережной Лейтенанта Шмидта, сегодня ночью он пройдет под мостами для постановки на рейдовое оборудование, а 25 июля примет участие в Главном военно-морском параде, сообщает пресс-служба Западного военного округа, пишет ТАСС.

Главный военно-морской парад пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня Военно-морского флота. На параде примут участие 46 кораблей, катеров и подлодок, самолетов и вертолетов морской авиации, а также более 4 тысяч военнослужащих России.