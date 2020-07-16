Корвет "Бойкий" вошел в Неву, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спецслужбы США начали расследование дела по предполагаемому взлому аккаунтов знаменитостей

Спецслужбы США начали расследование дела по предполагаемому взлому аккаунтов знаменитостей

 Росгвардия взяла на себя контроль за порядком в трамваях и троллейбусах Петербурга

Росгвардия взяла на себя контроль за порядком в трамваях и троллейбусах Петербурга
ФАН публикует кадры парализовавших автомобильное движение участников митинга в Москве

ФАН публикует кадры парализовавших автомобильное движение участников митинга в Москве

 Лукашенко: работа косой помогла Шерстневу выздороветь от COVID-19

Лукашенко: работа косой помогла Шерстневу выздороветь от COVID-19
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
Спецслужбы США начали расследование дела по предполагаемому взлому аккаунтов знаменитостей

Спецслужбы США начали расследование дела по предполагаемому взлому аккаунтов знаменитостей

 Росгвардия взяла на себя контроль за порядком в трамваях и троллейбусах Петербурга

Росгвардия взяла на себя контроль за порядком в трамваях и троллейбусах Петербурга
ФАН публикует кадры парализовавших автомобильное движение участников митинга в Москве

ФАН публикует кадры парализовавших автомобильное движение участников митинга в Москве

 Лукашенко: работа косой помогла Шерстневу выздороветь от COVID-19

Лукашенко: работа косой помогла Шерстневу выздороветь от COVID-19
Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов
20:48   16 Июля 2020
Армия

Корвет "Бойкий" вошел в Неву, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде

Корвет "Бойкий" вошел в Неву, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде

Корвет "Бойкий" 16 июля вошел в акваторию Невы для участия в Главном военно-морском параде. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Корвет "Бойкий" ошвартовали у набережной Лейтенанта Шмидта, сегодня ночью он пройдет под мостами для постановки на рейдовое оборудование, а 25 июля примет участие в Главном военно-морском параде, сообщает пресс-служба Западного военного округа, пишет ТАСС.

Главный военно-морской парад пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня Военно-морского флота. На параде примут участие 46 кораблей, катеров и подлодок, самолетов и вертолетов морской авиации, а также более 4 тысяч военнослужащих России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#санкт-петербург #день вмф #"Бойкий"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...