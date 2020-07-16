Полиция задержала 17 человек на пикетах в поддержку фигурантов дела "Нового величия"

Сотрудники полиции в четверг, 16 июля, задержали 17 человек на пикетах в поддержку фигурантов дела "Нового величия" (запрещенная в РФ экстремистская организация) на Лубянке в Москве.

Согласно информации ТАСС, участники акции вставали с плакатами напротив главного входа в здание ФСБ. Однако каждый из них был задержан уже в течение нескольких секунд.

В настоящее время, по информации агентства, сотрудники правоохранительных органов используют громкоговоритель, призывая собравшихся разойтись. Акция близится к концу, на площади остались в основном представители СМИ. Согласно предварительной информации, часть задержанных пикетчиков отправили в ОВД "Мещанский".

Оппозиция использует дело "Нового величия" для проведения незаконных акций в российской столице. Дело "Нового величия" длится два с половиной года. Следствие установило, что фигуранты организации создали экстремистское сообщество, тем самым нарушив ст. 282.1 УК РФ. Участники незаконного формирования намеревались захватить власть в стране посредством государственного переворота. Вина обвиняемых была полностью доказана и документально подтверждена.