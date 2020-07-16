Цена на газ для жителей России вырастет с 1 августа

Индексация оптовых цен на газ для населения России произойдет 1 августа. Об этом стало известно из приказа Федеральной антимонопольной службы от 16 июля.

ФАС утвердила новые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами для реализации населению страны. В начале апреля ФАС предложила повысить оптовые цены на газ с 1 июля. При этом стоимость газа для жителей России было решено поднять на 3%, а для других категорий — на 2,99%.

В конце 2019 года ФАС спрогнозировала рост платы за коммунальные услуги в среднем на 4% с 1 июля 2020 года.