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20:52   16 Июля 2020
Общество

Как коронавирус изменил онкологические диспансеры России

Как коронавирус изменил онкологические диспансеры России

Пандемия коронавируса обратила на себя такое внимание врачей, что кажется, будто медики только им и занимаются. Однако «внесезонные» заболевания никуда не ушли. Множество людей, нуждающихся в постоянной терапии, рискуют остаться без должной медицинской помощи. В их число входят и онкобольные. «Политика сегодня» узнала, как работают онкологические центры России в период коронавируса.

Специализированные клиники не прекращают работу в пандемию, рассказал корреспонденту ПС главврач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев. Он заверил, что прием пациентов, нуждающихся в специальной помощи, проходит в плановом порядке.

Начальник отдела стратегического развития Томского онкодиспансера Юлия Николас отметила, что медучреждение честно соблюдает все санитарно-эпидемиологические нормы. Помимо прочего в клинике «экспериментируют» с новыми формами работы с пациентами:

«В мае этого года силами диспансера был запущен электронный сервис по получению заочной рекомендации онколога-дерматолога. Сегодня услугами сервиса уже воспользовались более 1 100 человек».

Как коронавирус изменил онкологические диспансеры России

Тем не менее процедура приема претерпела изменения. Оба собеседника «Политики сегодня» отмечают, что в больницах ввели новые обязательные мероприятия: измерение температуры, ношение масок и перчаток, обработка рук антисептиком, регулярная дезинфекция рабочих помещений. В свердловском центре и вовсе ограничили посещение — пускают только тех, кто нуждается во врачебной помощи.

Юлия Николас подчеркнула, что Томский областной онкологический диспансер  — ключевой участник национального проекта «Здравоохранение» в регионе. К 2024 году планируется сократить смертность от новообразований. Так, для своевременного выявления раковых очагов в ТООД проводят профилактические акции, в том числе скрининг. Данная процедура эффективна при обнаружении рака молочной железы, шейки матки, толстой кишки и предстательной железы.

Как коронавирус изменил онкологические диспансеры России

По данным Минздрава РФ, 2019 год стал рекордным по числу выявления случаев злокачественных новообразований. Результат прошлого года (640,4 тысячи) на 2,5 процента превышает цифры 2018 года. Общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тысяч населения

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Автор: Наталия Молчанова
#рак #онкология #диспансер #коронавирус

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