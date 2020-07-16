Астролог объяснила, почему 2020 год стал таким сложным

Причина того, что 2020 год стал тяжелым для многих жителей планеты, кроется в количестве затмений. Об этом рассказала Лилия Любимова.

В нынешнем году, который Земля встретила в коридоре изменений, уже было шесть затмений, заметила Любимова. В разговоре с журналистами "360" астролог подчеркнула, что в ближайшее время будут видны последствия этого.

Нормой для планеты является четыре затмения, а максимумом — семь. Характеризуемые большим количеством астрономических явлений годы приносят события долгосрочного влияние, подчеркнула Любимова. По ее словам, в этом году предстоит еще два затмения.