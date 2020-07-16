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20:14   16 Июля 2020
Наука

Астролог объяснила, почему 2020 год стал таким сложным

Астролог объяснила, почему 2020 год стал таким сложным

Причина того, что 2020 год стал тяжелым для многих жителей планеты, кроется в количестве затмений. Об этом рассказала Лилия Любимова.

В нынешнем году, который Земля встретила в коридоре изменений, уже было шесть затмений, заметила Любимова. В разговоре с журналистами "360" астролог подчеркнула, что в ближайшее время будут видны последствия этого.

Нормой для планеты является четыре затмения, а максимумом — семь. Характеризуемые большим количеством астрономических явлений годы приносят события долгосрочного влияние, подчеркнула Любимова. По ее словам, в этом году предстоит еще два затмения.

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Автор: Илья Романович
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