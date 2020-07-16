Адвокат Сафронова жалуется на отсутствие телевизора в СИЗО

Защита считает отсутствие телевидения в камере обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова попыткой его "сломать". Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители рассматривают материалы уголовного дела в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. По данным ФСБ, арестованному вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и обороне страны западным странам.

Адвокат Иван Павлов заявил РИА Новости о попытке "давления". Защита сообщает, что отсутствие телевидения в камере Сафронова является попыткой его "сломать".

"В камере Ивана не работает антенна", сказал Павлов.

Силовики задержали Сафронова по делу о государственной измене. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.