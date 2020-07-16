Следствию удалось собрать неопровержимые доказательства причастности Фургала к убийствам

Следственный комитет РФ сообщил о наличии неопровержимых доказательств в деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о его причастности к убийствам и покушению на убийство.

Осведомленные о происшествиях лица, по мнению следствия, были запуганы и не давали подробных показаний в отношении Фургала. Пополнить доказательную базу удалось в 2019 году, что позволило оценить причастность главы Хабаровского края к преступлениям. Следствие располагает неопровержимыми доказательствами, сообщили в СК РФ. Фургал и его соучастники действовали против неугодных им бизнесменов.