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19:52   16 Июля 2020
Общество

Следствию удалось собрать неопровержимые доказательства причастности Фургала к убийствам

Следствию удалось собрать неопровержимые доказательства причастности Фургала к убийствам

Следственный комитет РФ сообщил о наличии неопровержимых доказательств в деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о его причастности к убийствам и покушению на убийство.

Осведомленные о происшествиях лица, по мнению следствия, были запуганы и не давали подробных показаний в отношении Фургала. Пополнить доказательную базу удалось в 2019 году, что позволило оценить причастность главы Хабаровского края к преступлениям. Следствие располагает неопровержимыми доказательствами, сообщили в СК РФ. Фургал и его соучастники действовали против неугодных им бизнесменов.

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Автор: Руслан Неглинный
#следствие #доказательства #фургал

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